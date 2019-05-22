Кемеровский суд начал допрашивать свидетелей по делу "Зимней вишни"

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Заводской районный суд в Кемерове начал в среду допрос потерпевших по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", передает корреспондент агентства "Интерфакс".

Судья сообщил, что планируется допросить десять человек, в том числе двух несовершеннолетних. За состоянием детей в суде следит психолог. Один из потерпевших является сотрудником СИЗО №1, в котором содержатся подсудимые.

Один из несовершеннолетних во время допроса сообщил, что до пожара он находился с другом без родителей в кинотеатре, через 40 минут после начала сеанса персонал потребовал эвакуироваться, но часть людей осталась в зале.

"Спускался по запасной лестнице, к ней нас с другом отвел персонал. Таблички с выходами я видел, звуков сигнализации не было. Когда мы вышли, там стояла скорая и пожарные, я надышался угарным газом, друг получил ожоги (дыхательных путей - ИФ)", - сказал ребенок.

Как сообщалось, пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Как полагает следствие, пожар возник в результате замыкания электропроводки на четвертом этаже торгового центра.

В среду проходит второе заседание по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня". Первое заседание состоялось 16 мая.

На скамье подсудимых семь человек: экс-гендиректор компании-собственника ТРЦ "Зимняя вишня" Юлия Богданова, технический директор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая ТРЦ Надежда Судденок, охранник Сергей Антюшин, начальник пожарного караула Сергей Генин, руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин.

Им инкриминируют нарушение требований пожарной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.3 ст.238, ч.3 ст.219 УК РФ), а также халатность (ч.3 ст.293 УК РФ).

Всего по делу о пожаре расследовались три уголовных дела, фигурантами которых являются 15 человек, в том числе экс-руководитель главка МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, экс-глава кемеровского стройнадзора Танзиля Комкова, а также задержанный в Польше бывший футболист и руководитель "Кемеровского кондитерского комбината", на базе которого был построен сгоревший ТРЦ, Вячеслав Вишневский.