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Последний Ту-134 прилетел в Новосибирск, чтобы стать экспонатом музея

Последний Ту-134 прилетел в Новосибирск, чтобы стать экспонатом музея
Ту-134. Архивное фото.
Фото: Reuters

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Последний эксплуатировавшийся в России пассажирский самолет Ту-134 прилетел из Мирного в Новосибирск, сообщает онлайн-табло новосибирского аэропорта Толмачево.

Ранее генеральный директор эксплуатировавшей самолет авиакомпании "Алроса" Андрей Гулов сообщил агентству, что самолет будет передан в музей авиации аэропорта Толмачево.

Воздушное судно было выпущено в 1980 году и эксплуатировалось почти 40 лет. По данным любительского сайта russianplanes.net, Ту-134Б с бортовым номером RA-65693 в 1998 - 1999 годах был личным бортом Аллы Пугачевой и летал со стикером "АЛЛА".

В музее Ту-134 присоединится к ранее выведенному из эксплуатации Ту-154М RA-85684, известному как "Ижма", Ту-154 и Ил-86, переданные аэропорту авиакомпанией S7.

Ту-134, разработанный в ОКБ им. Туполева, был одним из самых массовых пассажирских самолетов в СССР. Производился с начала 1960-х по конец 1980-х годов; за это врем было построено больше 800 машин. В 2000-х годах начал выводиться из эксплуатации; многие Ту-134 установлены в качестве памятников.

Ту-134 Новосибирск

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