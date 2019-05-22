Последний Ту-134 прилетел в Новосибирск, чтобы стать экспонатом музея

Ту-134. Архивное фото. Фото: Reuters

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Последний эксплуатировавшийся в России пассажирский самолет Ту-134 прилетел из Мирного в Новосибирск, сообщает онлайн-табло новосибирского аэропорта Толмачево.

Ранее генеральный директор эксплуатировавшей самолет авиакомпании "Алроса" Андрей Гулов сообщил агентству, что самолет будет передан в музей авиации аэропорта Толмачево.

Воздушное судно было выпущено в 1980 году и эксплуатировалось почти 40 лет. По данным любительского сайта russianplanes.net, Ту-134Б с бортовым номером RA-65693 в 1998 - 1999 годах был личным бортом Аллы Пугачевой и летал со стикером "АЛЛА".

В музее Ту-134 присоединится к ранее выведенному из эксплуатации Ту-154М RA-85684, известному как "Ижма", Ту-154 и Ил-86, переданные аэропорту авиакомпанией S7.