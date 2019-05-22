Конверсия радиочастотного спектра для 5G запланирована до 2022 года

От того, насколько быстро удастся договориться о расчистке спектра, зависит скорость внедрения 5G-сетей в РФ

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Работа над конверсией радиочастотного спектра для расчистки приоритетных частот для создания и развития сетей 5G (3,4-3,8 ГГц) может быть выполнена в срок с 2019 по 2022 гг. Такие данные следуют из проекта дорожной карты по развитию технологий беспроводной связи (имеется в распоряжении "Интерфакса").

Проект подготовлен структурой "Ростеха" "Национальный центр информатизации" и будет рассмотрен в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России - 2019" в Иннополисе (Татарстан).

Предполагается, что в результате этого мероприятия необходимые частоты будут доступны для распределения между операторами. Само распределение планируется выполнить в течение двух лет после расчистки спектра.

Согласно документу, на данный момент рассматривается три сценария по созданию 5G-сетей. При этом размер капитальных затрат для операторов на создание сети пятого поколения в городах-миллионниках будет зависеть от того, какой из сценариев будет выбран в качестве основного.

Авторы документа считают, что создание 5G-сетей на базе единого инфраструктурного оператора обойдется операторам, участвующим в проекте, в 33 млрд руб. в 2021-2022 гг. При этом операторы могут вложить около 67 млрд руб. в случае "совместного использования 50% сетей". Если будет выбрана концепция, подразумевающая индивидуальную работу каждого оператора по развитию сети, затраты на процессы строительства и внедрения 5G составят около 97 млрд руб.

В конце апреля вице-премьер РФ Максим Акимов попросил президента РФ Владимира Путина дать поручения по работе конверсии частотного спектра для развития 5G в стране.

По оценке вице-премьера, на создание сети связи пятого поколения компаниями будет затрачено около 650 млрд рублей.

Акимов еще в конце января говорил, что вопрос высвобождения частот для связи 5G должен быть поднят на национальный уровень. Глава Минкомсвязи Константин Носков также заявлял, что вопрос конверсии спектра надо выносить на уровень президента, поскольку "спектр, который нам нужен (3,4-3,8 ГГц - ИФ), принадлежит негражданским структурам президентского подчинения".

Обсуждение 5G сейчас активно ведется между операторами и регулятором. Минкомсвязи призывает компании к участию в консорциуме, так как частот для каждого игрока в отдельности нет.

Наилучшим диапазоном частот для 5G является полоса 3,4-3,8 ГГц. Этот так называемый "золотой диапазон" занят большим количеством других пользователей, в основном спецслужбами, и достаточной ширины свободной полосы частот для того, чтобы каждому игроку отдельно разворачивать сети, в этом диапазоне пока найти не удается.

Другие диапазоны (есть, например, достаточный ресурс в 4,8-4,99 ГГц или в верхнем - 25-27 ГГц) не подходят, так как вендоры не производят оборудования под эти диапазоны - они рассматривают их в качестве "второго эшелона".

От того, насколько быстро удастся договориться о расчистке спектра, зависит скорость внедрения 5G в РФ. Сеть 5G необходима для развертывания промышленного интернета, включая такие направления как "умный город", "интернет вещей", беспилотный транспорт и др.

Согласно программе "Цифровая экономика", устойчивое покрытие сети связи 5G должно быть обеспечено к 2024 году во всех крупных городах с населением от 1 млн человек.