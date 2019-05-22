Обвиняемый в убийстве экс-глава фабрики "Меньшевик" госпитализирован после попытки суицида

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Бывший совладелец фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника предприятия в декабре 2017 года, госпитализирован в институт им.Склифосовского после попытки свести счеты с жизнью.

"Утром, когда сотрудник СИЗО вошел в камеру и увидел кровь, он вызвал фельдшера и бригаду скорой помощи. Она госпитализировала Аверьянова в институт им.Склифосовского, где он сейчас и находится. По словам медиков, его жизни ничего не угрожает", - сообщил "Интерфаксу" в среду ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

По его словам, ранее Аверьянов не жаловался членам ОНК на условия содержания, он только говорил о своей невиновности и незаконности заключения под стражу.

"Вместе с тем, выяснилось, что вчера он отказался выходить к следователю для проведения следственных действий. Но, сотрудники СИЗО вывели его к следователю с применением силы. В связи с этим мы намерены проверить законность действий сотрудников изолятора", - сказал Мельников.

Представитель ОНК рассказал, что Аверьянов содержался в четырехместной камере спецблока СИЗО-4 Москвы. В спецблок, где повышены меры безопасности, обвиняемый был переведен после того, как заявил, что его жизни угрожает опасность.

28 декабря 2017 года Пресненский суд Москвы санкционировал арест Аверьянова.

Утром 27 декабря 2017 года 49-летний Аверьянов, находясь на территории фабрики, выстрелил несколько раз, ранив охранника, который от полученного ранения скончался. Стрелку удалось скрыться от правоохранительных органов, однако позднее мужчина был задержан, ему предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

В пресс-службе столичного управления ФССП ранее сообщили, что инцидент со стрельбой на фабрике "Меньшевик" в Москве был связан с попыткой судебных приставов взыскать с Аверьянова 3,3 млн рублей в пользу компании "Денэм холл".