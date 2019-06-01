Правозащитники заявили об избиении арестованного экс-совладельца фабрики "Меньшевик"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Члены Общественной наблюдательной комиссии провели проверку в связи с инцидентом, когда экс-совладелец фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, арестованный по обвинению в убийстве в декабре 2017 года, порезал себе ноги в следственном изоляторе в Москве.

"У арестованного обнаружены на теле многочисленные гематомы, ссадины и синяки, которые свидетельствуют об его избиении", - сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

По его словам, общественники просмотрели записи видеокамер, а также изучили медкарту арестанта.

"Как удалось выяснить из данных медкарты, а также со слов самого Аверьянова и его сокамерников, на протяжении нескольких дней до инцидента у него наблюдалось очень высокое давление, доходящее до 200, но госпитализировать его не стали", - сказал Мельников.

Он отметил, что врачи изначально не разрешили ему участвовать в следственных действиях, "но, спустя около двух часов, этот запрет был снят".

Кроме того, члены ОНК изучили данные видеокамер и видеорегистратора, который был надет на сотрудника СИЗО. "К сожалению, видеозапись четко не зафиксировала, применялось ли физическое насилие, но, судя по обрывочным кадрам, оно все-таки применялось. Например, видно как один из сотрудников замахнулся ногой, при этом Аверьянов лежит на полу", - сказал представитель ОНК.

ОНК намерена обратиться в Генпрокуратуру России. "Несмотря на то, что проведенная служебная проверка в СИЗО не выявила никаких нарушений, я предложил руководителю изолятора провести новую проверку, учитывая полученную нами информацию", - резюмировал Мельников.

Комментарием столичного управления ФСИН "Интерфакс" пока не располагает.

22 мая содержащийся в СИЗО-4 Москвы Аверьянов нанес себе лезвием от одноразового станка резаные раны обеих голеней. В беседе с членами ОНК Аверьянов сообщил, что пошел на такой шаг в знак протеста против действий сотрудников СИЗО, которые оказывали на него психологическое давление, а также применили физическую силу, когда он отказался идти на следственные действия к следователю.

Как сообщил ранее представитель столичного управления ФСИН России Сергей Цыганков, сотрудники учреждения незамедлительно оказали пострадавшему медицинскую помощь и вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила его в институт имени Склифосовского. В настоящее время он содержится в психиатрической больнице при СИЗО "Бутырка".

Как сообщалось, в конце 2017 года 49-летний Аверьянов, находясь на территории фабрики "Меньшевик", совершил несколько выстрелов и ранил охранника, который от полученного ранения скончался. Аверьянову удалось скрыться от правоохранительных органов, однако позднее мужчина был задержан. Ему предъявили обвинение в убийстве (ч. 1. ст. 105 УК РФ), на следующий день суд санкционировал его арест.

В пресс-службе столичного управления ФССП, в свою очередь, сообщили, что инцидент со стрельбой был связан с попыткой судебных приставов взыскать с Аверьянова 3,3 млн рублей в пользу компании "Денэм холл".

По словам Аверьянова, у него не было намерений "убивать человека", а "выстрел произошел случайно во время борьбы за оружие". Кроме того, он заявил, что сотрудничает со следствием и надеется на переквалификацию его обвинения.