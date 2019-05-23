В Хакасии мужчина пытался задушить девочку на территории детсада

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Управление СКР по Хакасии возбудило уголовное дело о покушении на убийство ребенка на территории детского сада в городе Черногорск, сообщает в четверг. пресс-служба ведомства

Днем 22 мая подозреваемый около детсада схватил незнакомую семилетнюю девочку, принудительно привел на веранду игровой площадки дошкольного учреждения и руками сдавил ей шею, причинив телесные повреждения. Довести свой замысел до конца мужчине не удалось, говорится в пресс-релизе.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего), ведется розыск подозреваемого.