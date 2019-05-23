В Минприроды не будут брать во внимание слова отловщика, отказавшегося отпускать косаток

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Позиция министерства природных ресурсов и экологии по поводу косаток и белух, находящихся в бухте Средняя Приморского края, остается неизменной: животных необходимо отпустить в естественную среду обитания.

"Позиция Минприроды неизменна. Мы продолжаем считать, что животных надо выпустить. Все, что ранее заявляли в министерстве и министр Дмитрий Кобылкин остаётся неизменным", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства в четверг.

Говоря о высказываниях руководителя одной из компаний-отловщиков о том, что компания не собирается выпускать своих косаток и белух из "китовой тюрьмы", собеседник агентства сказал: "Это личное мнение и решение компании-отловщика. Окончательное решение будет принимать уже высшее руководство".

Ранее в четверг руководитель одной из компаний-отловщиков ООО "Афалина" заявил, что не собирается выпускать своих косаток и белух из "китовой тюрьмы", несмотря на решение международных и российских ученых и властей.

"Любой вопрос о выпуске может ставиться только после лишения меня права собственности. О каком выпуске идет речь? Это (косатки и белухи - ИФ) моя собственность. Решение о выпуске я не принимал и принимать не собираюсь. Все необдуманные заявления о каком-то возможном выпуске остаются на совести тех, кто эти заявления делает", - сообщил журналистам директор ООО "Афалина" Алексей Решетов в Южно-Сахалинске, где в городском суде проходит слушание иска зоозащитников о выпуске косаток из "китовой тюрьмы".

Он уточнил, что никаких решений о выпуске не принималось.

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни косаток и белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Возбуждены уголовные и административные дела.

В настоящее время ведется подготовка к тому, чтобы отпустить этих китов. Животных должны освободить до начала июля.