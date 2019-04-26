Минприроды объяснило, почему косаток в Приморье важно выпустить к июлю

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Косаток, содержащихся в бухте Средняя Приморского края, необходимо выпустить до начала июля, заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

"По косаткам ситуация гораздо более критичная. Их надо выпустить до июля, потому что вторую зимовку косатки могут не пережить. И мы это прекрасно понимаем", - сказал Кобылкин в пятницу журналистам после рабочей встречи, на которой обсуждалось состояние косаток и белух, содержащихся в "китовой тюрьме".

Он отметил, что впервые у ученых появилась версия, что животных можно будет не перевозить из бухты Средняя, а выпустить их на месте.

"Возможно, не придётся увозить косаток. И возможно придётся выпустить тех косаток, здоровье которых будет соответствовать выпуску, именно в этом месте. Такой версии мы раньше не слышали от науки", - сказал Кобылкин.

Он уточнил, что такая версия стала возможна благодаря тому, что сейчас началась миграция рыб, и за ними идут нерпы, являющиеся основной пищей косаток. Ученые предполагают, что именно в этот период времени будет самым безболезненным отпустить косаток, для того чтобы они двинулись в сторону естественного пребывания.

Кобылкин уточнил, что в дикую природу будут выпущены те косатки, чьё здоровье не вызовет подозрений у ученых.

"Китовая тюрьма" в Приморье

В 2018 году в Охотском море выловили около 100 косаток и белух и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, действий Генеральной прокуратуры и Следственного комитета России выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона, их планировали продать за границу в китайские океанариумы. Отловщики признались, что добывали животных по заказу иностранных компаний.

Возбуждены уголовные и административные дела.

В "китовой тюрьме" сейчас находится 97 особей - 11 косаток и 87 белух. Зимой три белухи и косатка пропали из вольеров. Отловщики говорят, что животные сбежали, однако экологи уверены, что они погибли. Ученые указывали на плачевное состояние некоторых животных, в том числе на нарушение кожных покровов и риск развития инфекционных заболеваний.

Судьбу морских млекопитающих из "китовой тюрьмы" решает консилиум ученых под руководством Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), созданного для исполнения поручения руководства страны.

Освобождение млекопитающих оценивали в 200-300 млн рублей.