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Сын Вагита Алекперова возглавил рейтинг самых богатых наследников по версии Forbes

Сын Вагита Алекперова возглавил рейтинг самых богатых наследников по версии Forbes
Президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов
Фото: ТАСС, Сергей Савостьянов

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Журнал Forbes в четверг опубликовал рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров.

В списке оказались 48 представителей второго поколения богатейших семей России. В общей сложности они унаследуют $238 млрд. При составлении рейтинга не учитывались планы некоторых миллиардеров, в том числе Михаила Фридмана и Владимира Потанина, отдать большую часть состояния на благотворительность.

Рейтинг возглавил единственный сын президента "ЛУКОЙЛа" Вагита Алекперова Юсуф. Он через компанию "ЭКТО" является владельцем 60% акций ООО "ВТП", занимающегося транспортировкой нефти, а также совладельцем ООО "Лукавто" - дилера автомобилей Mercedes-Benz. У бизнесмена также есть компания "План Б", которая производит безалкогольные напитки. По завещанию Юсуф Алекперов должен унаследовать пакет акций "ЛУКОЙЛа" без права управления компанией. По подсчетам Forbes, наследство составляет $21,8 млрд.

На втором месте - дочь и сын основного владельца компаний "Новатэк" и "Сибур" Леонида Михельсона. О Виктории Михельсон известно, что с 2016 года она является членом попечительского совета New Museum, а с 2018 года ей принадлежит строительная компания "Нова" - подрядчик "Новатэка". О ее младшем брате у Forbes сведений не оказалось. Доля одного ребенка в наследстве составляет $12,2 млрд.

Третью строчку рейтинга заняли трое детей владельца НЛМК Владимира Лисина, на каждого из которых приходится $7,6 млрд наследства. Дмитрий Лисин входит в советы директоров транспортных компаний холдинга UCL, а также курирует медиахолдинг "Румедиа", в который входят радиостанции Business FM и Radio Chocolate. Юрию Лисину принадлежит люксембургская компания по управлению капиталом RiskInvest Holding, а Анастасия Лисина учится в МГУ.

Джахангир Махмудов - сын основного акционера Уральской горно-металлургической компании Искандера Махмудова - занял четвертое место в списке Forbes. Ему причитается состояние отца на сумму $7 млрд. Он занимает пост заместителя гендиректора по коммерческим и финансовым вопросам Челябинского цинкового завода. Кроме того, Джахангир Махмудов является одним из партнеров израильского венчурного фонда Singulariteam, а с конца 2018 года он стал практически единоличным владельцем компании "Инфрамайн", которая разрабатывает цифровые решения для металлургической, угольной и химической промышленности.

Топ-5 рейтинга Forbes замыкают трое детей члена совета директоров "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко. Каждый из них может получить в наследство по $6,8 млрд. Старшая дочь миллиардера Наталья, по данным источников Forbes, занимается кино. Младшая дочь Ксения Франк, вышедшая замуж за сына гендиректора "Совкомфлота" Глеба Франка, работает в Благотворительном фонде Елены и Геннадия Тимченко. Иван Тимченко учится в Женевском университете.

Forbes

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