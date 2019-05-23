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В Троице-Сергиевой лавре пьяный монах напал с ножом на собрата

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Инцидент с ножевым ранением произошел в Троице-Сергиевой лавре, сообщил "Интерфаксу" руководитель ее пресс-службы иеромонах Федор (Силицкий).

"Накануне один из насельников, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом другого брата. Виновный задержан, заведено уголовное дело", - рассказал собеседник агентства.

Пострадавший монах находится в больнице, угрозы его жизни нет.

Представитель подмосковного главка полиции Татьяна Петрова сообщила "Интерфаксу", что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью.

По словам Петровой, информация о происшествии поступила 22 мая из больницы, куда был доставлен 61-летний пострадавший.

Троице-Сергиева лавра

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