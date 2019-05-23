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Патриарх лишил сана игумена Троице-Сергиевой лавры, ударившего монаха ножом

Патриарх лишил сана игумена Троице-Сергиевой лавры, ударившего монаха ножом
Архивное фото
Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение духовного собора Троице-Сергиевой лавры о лишении игумена Севастиана (Запольнова) права ношения монашеских одежд и священного сана, сообщил в четверг официальный сайт обители.

В минувшую среду вечером на территории лавры игумен Севастиан, "находясь в состоянии крайнего алкогольного опьянения, будучи вне себя", напал с ножом на иеродиакона Поликарпа (Сидорова), нанеся ему ножом несколько ранений.

Отец Поликарп был доставлен в Сергиево-Посадскую районную больницу, где ему была оказана медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает. Виновник происшествия задержан в лавре сотрудниками правоохранительных органов. В отношении него возбуждено уголовное дело.

"Причиной конфликта, приведшего к столь печальным последствиям, стало неадекватное состояние отца Севастиана вследствие чрезмерного употребления алкоголя", - говорится в сообщении.

Троице-Сергиева Лавра

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