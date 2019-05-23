Тело следователя СК обнаружено в Прикамье

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Сотрудник следственного управления СКР по Пермскому краю найден мертвым в городе Лысьва Пермского края, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе краевого управления СКР в четверг.

"В Лысьве обнаружено тело сотрудника СУ СКР по Пермскому краю. По данному факту проводится проверка, устанавливается все обстоятельства произошедшего", - сказали в пресс-службе.

Региональные СМИ сообщают, что мужчина мог покончить жизнь самоубийством.