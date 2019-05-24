СКР закрыл уголовное дело о злоупотреблениях при создании интеллектуальной системы МВД

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное преследование фигурантов резонансного дела о коррупции и должностных злоупотреблениях при создании интеллектуальной системы обеспечения деятельности (ИСОД) министерства внутренних дел РФ, пишет в пятницу газета "Коммерсант".

"Следствие и ФСБ предполагали, что действиями обвиняемых, в том числе чиновника министерства Андрея Нечаева и руководителей двух крупных IT-компаний, ведомству был причинен ущерб на 1,4 млрд рублей. В итоге за ними признано право на реабилитацию и возмещение ущерба", - говорится в публикации.

Адвокат Вадим Мясников, защищавший главного обвиняемого по делу, экс-начальника научно-производственного объединения МВД РФ "Специальная техника и связь" (СТиС) Нечаева, сообщил изданию, что СКР, по его мнению, провел "длительное и сложнейшее расследование".

"В рамках этого расследования следствие объективно проверило все обстоятельства дела и однозначно установило, что каких-либо преступлений в действиях моего клиента не было", - уточнил в разговоре с газетой Мясников.

При этом ответить на вопрос, воспользуются ли оправданные фигуранты уголовного дела своим правом на компенсацию ущерба, никто из опрошенных изданием адвокатов не смог. По их словам, пока клиенты просто отдыхают, сообщается в статье.

Мясников также заявил газете, что его клиент планирует вернуться на госслужбу. Как пояснил защитник, в рамках уголовного дела МВД предъявило своему сотруднику Нечаеву иск на 1,4 млрд рублей, поэтому во избежание конфликта интересов тот был вынужден уволиться из СТиС. При этом, уточняется в публикации, Нечаев остался главным конструктором ИСОД МВД РФ, из-за которой и попал в число обвиняемых.

Издание напоминает, что ИСОД была установлена в МВД в 2014-2016 годах. Она связала все территориальные и профильные подразделения ведомства в единую цифровую сеть, обеспечив быструю и защищенную возможность передавать информацию внутри МВД.

Но осенью 2017 года сотрудники ФСБ задержали заказчика и главного конструктора ИСОД Нечаева, который, по версии СКР, принял и оплатил незавершенные работы, чем нанес своему ведомству ущерб на всю сумму контракта - 1,4 млрд рублей.

По мнению следствия, нанятые заказчиком специалисты по информационным технологиям не доделали как минимум три важнейших компонента ИСОД: систему "Следопыт М" для оперативников угрозыска, сервер "Мост" закрытой связи МВД с Генпрокуратурой и общеполицейскую базу данных "Модернизация". В связи с этим СКР возбудил в отношении заказчика уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ст.285 УК РФ) и добился ареста обвиняемого, уточняет газета.

При этом источники издания утверждали, что в перспективе следствие планирует установить и доказать, что заказчик ИСОД имел и корыстный интерес, то есть согласился на уступки коммерсантам за взятку.

Отрабатывая эту версию, СКР совместно с ФСБ расширили круг обвиняемых и арестованных. В их число попали основатель и глава AT Consulting Сергей Шилов, не менее авторитетный в этой сфере гендиректор ООО "Национальные телематические системы" Алексей Нащекин и бывший заместитель гендиректора крупнейшего в системе стратегической безопасности страны НИИ автоматической аппаратуры имени академика Семенихина Геннадий Купинский.

Шилов, Нащекин и Купинский, по версии следствия, участвовали в проекте ИСОД в качестве подрядчиков и субподрядчиков, были заинтересованы в скорейшей оплате работ и могли убеждать Нечаева пойти на злоупотребления, говорится в статье.

Тем не менее, как утверждают источники издания, громкое дело разваливалось в течение последних двух месяцев. В итоге на днях руководитель следственной группы, старший следователь главка по расследованию особо важных дел СКР Алексей Донсков сообщил бывшим обвиняемым о прекращении их уголовного преследования, пишет "Коммерсант".