Полиция закупила компьютеры на российской ОС на 1,4 млрд рублей

Эта сделка стала крупнейшей единовременной закупкой операционной системы Astra Linux

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - МВД России закупило у системного интегратора Tegrus (входит в группу Merlion) 31 тыс. лицензий российской операционной системы (ОС) Astra Linux, а также системные блоки и мониторы HP на 1,4 млрд рублей, пишет в пятницу "Коммерсантъ".

О сделке изданию рассказали в компании Astra Linux. Из вышеупомянутой суммы непосредственно на лицензии ОС пришлось более 180 млн руб., уточнил собеседник "Ъ", знакомый с ситуацией. Таким образом, каждая из ОС могла стоить около 5,9 тыс. руб.

Это крупнейшая единовременная закупка ОС Astra Linux, отмечает газета. Ранее российскую операционную систему уже приобретали другие силовые структуры: в ходе нескольких закупок в совокупности 100 тыс. лицензий приобрело Минобороны, 50 тыс.— Росгвардия.

В Astra Linux сообщили "Ъ", что уже начали дистанционно обучать поддержке ОС сисадминов МВД. В первом этапе этой кампании приняли участие 135 сотрудников органов по всей России, планируется еще три волны обучения.

Стоимость техподдержки и обновления ОС, как правило, составляет 35–50% от стоимости лицензии в год, эти услуги МВД будет оказывать компания AT Consulting, рассказали в Astra Linux. Это скандально известный участник IT-рынка, напоминает "Ъ". Весной 2019 года было прекращено уголовное дело о коррупции и должностных злоупотреблениях при создании интеллектуальной системы обеспечения деятельности МВД, в котором как один из подрядчиков был замешан основатель AT Consulting Сергей Шилов.

Как отмечает директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев, полностью отечественных универсальных ОС в России пока нет, есть лишь сборки на базе Linux. Эксперт пояснил, что в РФ появится отечественная ОС, если "Лаборатория Касперского" или другая компания представят свой продукт, "а пока используем софт с открытым кодом". Он также обратил внимание, что процесс перехода госорганов на такие продукты пока не отлажен, нет типовых рекомендаций о том, сколько нужно закладывать в цену контракта на переобучение специалистов ведомства.