В Гидрометцентре не нашли угрозы точности прогнозов погоды от сетей 5G

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Частотные диапазоны сетей 5G и рабочие частоты спутников, анализирующих количество водяного пара в атмосфере, не пересекаются, таким образом, угрозы для точности прогнозов погоды пока нет, заявил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В данный момент угрозы нет. Влажность - это действительно один из важнейших элементов, необходимых для расчета прогноза погоды. Но это частота 180-185 ГГц. Сети 5G работают в диапазоне около 24 ГГц", - сказал Вильфанд "Интерфаксу".

По сообщениям американских СМИ, 16 мая и.о. начальника американского Национального управления океанических и атмосферных явлений (NOAA) Нил Джейкобс заявил, что сети 5G могут создать помехи сбору данных метеорологическими спутниками, и точность прогноза опасных явлений может снизиться до 30%. Его заявления вызвали общественный резонанс.

Американский журнал Wired написал, что критически важная для прогноза оценка интенсивности парообразования в атмосфере ведется путем анализа слабых сигналов на частоте 23,8 ГГц, в то время как в 5G будет использоваться диапазон в 24 ГГц. Таким образом, пишет издание, возникнут помехи, и синоптики не смогут получить в полном объеме данные о парообразовании, критически важные для предсказания штормов и ураганов.

Вильфанд, в свою очередь, пояснил "Интерфаксу", что анализ интенсивности парообразования ведется на частоте 180-185 ГГц, а на частоте 24 ГГц спутники получают лишь данные о температуре подстилающей поверхности. Эта спутниковая информация, подчеркнул российский метеоролог, не критична.

Тем не менее, если "экспансия" 5G в частотном диапазоне продолжится, проблемы могут возникнуть.

Вильфанд отметил, что информацию о распределении температуры в воздушном слое от поверхности до высоты в 60-80 км специалисты получают на частотах 50-57 ГГц. Если частотный диапазон сетей 5G будет расширяться - сначала до 36 ГГц, а затем до 50 ГГц, существует опасность, что возникнут помехи на рабочих частотах погодных спутников.

"Если будут задействованы эти диапазоны, опасность существует. Частот мало, нужно разумно подходить к их освоению", - сказал метеоролог.