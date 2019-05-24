Роскомнадзор открестился от экспертизы текстов песен "Френдзоны"

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Роскомнадзор сообщает, что не проводил экспертизу текстов песен группы "Френдзона" на информационную безопасность для детей.

"Роскомнадзор не проводил и никому не поручал проводить экспертизу текстов песен группы "Френдзона" на соответствие закону о защите детей от негативной информации. У нас нет таких полномочий", - говорится в сообщении ведомства на его странице в фейсбуке.

Там отмечается, что такую экспертизу проводят квалифицированные специалисты по прямому договору с заказчиком, "в данном случае с организатором концертов "Френдзоны" в Уфе".

"Роскомнадзор по закону аккредитует экспертов, то есть подтверждает, что их квалификация позволяет им заниматься подобной работой. Также закон обязывает нас размещать на нашем официальном сайте проведенные экспертизы. Однако мы не имеем отношения к содержанию экспертиз. За выводы экспертизы отвечают сами эксперты", - поясняется в сообщении.

Накануне сообщалось, что московский департамент труда и соцзащиты обратился в муниципалитеты с просьбой обратить внимание опекунов, попечителей и приемных родителей на то, что видеоклипы и тексты группы "Френдзона" могут быть опасны для их детей.

Там пояснили, что еще в апреле столичный омбудсмен Татьяна Потяева направила обращение в прокуратуру Москвы с просьбой обратить внимание на группу и оказать содействие в наложении запрета на проведение концертов группы на территории столицы.

Ряд СМИ со ссылкой на представителя группы сообщил, что музыканты отдали свои тексты на экспертизу в Роскомнадзор. По словам турменеджера коллектива, эксперты не нашли опасности в текстах группы для детей старше 12 лет.

"Френдзона" - российская группа, основанная в апреле 2018 года и сочетающая в своих песнях стили поп-панк, трэп-бит, сити-панк и ритм-энд-блюз. У этой группы уже были проблемы с концертами в регионах, в частности, отменились запланированные выступления в Нижнем Новгороде, Ярославле и Вологде.