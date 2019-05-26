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Спасатели объявили экстренное предупреждение в Приморье из-за ожидаемых ливней

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Главное управление МЧС по Приморскому краю распространило экстренное предупреждение о возможных сильных ливнях и сильном ветре на западе края в понедельник вечером.

В Приморье вечером 27 мая местами в западной половине края и во Владивостоке ожидается сильный дождь с грозами и усилением ветра до 17-22 м/с. Во Владивостоке у мысов побережья порывами до 27 м/с. На реках возможно формирование дождевых паводков с подъемом уровня воды до 70 см. Объявлено экстренное предупреждение, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.

Отмечается, что наиболее паводкоопасные районы с возможными резкими подъемами уровня воды и подтоплениями низменных участков - Хасанский, Октябрьский, Спасский, Чугуевский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский и Ольгинский районы, Уссурийский городской округ.

МЧС функционирует в режиме повышенной готовности. Прогноз доведен до глав муниципальных образований.

Спасатели рекомендуют местным жителям на время действия экстренного предупреждения принять необходимые меры для обеспечения собственной безопасности и безопасности имущества, временно воздержаться от пользования автотранспортом и выезда за пределы населенных пунктов. Туристам рекомендуют временно воздержаться от выхода на маршруты за пределы населенных пунктов, владельцам маломерных судов не выходить на акваторию на период действия предупреждения.

Приморье

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