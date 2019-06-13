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Более 5000 тысяч покинули свои дома из-за наводнений в Индонезии

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - 5703 человека покинули свои дома из-за наводнений и оползней в провинции Юго-Восточный Сулавеси в Индонезии, сообщает газета The Straits Times.

Как рассказал газете представитель Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо, из-за проливных дождей несколько рек вышли из берегов. В результате наводнения 202 дома были смыты, четыре моста были уничтожены, почти тысяча гектаров рисовых полей и 420 гектаров рыбных прудов были затоплены.

Оказывается чрезвычайная помощь пострадавшим.

Индонезия

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