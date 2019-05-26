Рыболовный траулер загорелся в порту в Приморье

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Большой морозильный рыболовный траулер загорелся в порту поселка Преображение Лазовского района Приморского края, сообщили в главном управлении МЧС по региону.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, пожар на судне произошел в воскресенье у причальной стенки, наблюдается горение в его трюме. Экипажа на борту судна нет, никто не пострадал. Угрозы загрязнения окружающей среды ситуация не несет, отметили в МЧС.

Пожарные ведут проливку трюма. В тушении огня задействованы 23 человека и семь единиц техники, в том числе от МЧС России - девять человек и три единицы техники.

Площадь пожара устанавливается.