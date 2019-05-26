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Спасатели локализовали пожар на рыболовном траулере в Приморье

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали огонь на борту большого морозильного рыболовного траулера, который загорелся в порту поселка Преображение в Приморском крае, сообщили "Интерфаксу" в главном управлении МЧС по региону в воскресенье.

По данным МЧС, площадь пожара составила 500 кв. м.

Как сообщалось, в воскресенье в поселке Преображение Лазовского района края у причальной стенки произошел пожар на рыболовном траулере. Огонь вспыхнул в трюме судна. Пострадавших нет. Угрозы загрязнения окружающей среды нет.

В тушении огня задействованы 23 человека и семь единиц техники, в том числе от МЧС России девять человек и три единицы техники.

Приморье Приморский край МЧС

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