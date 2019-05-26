Корвет "Гремящий" вышел в Балтийское море на заводские испытания

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Корвет проекта 20385 "Гремящий" вышел в Финский залив для прохождения очередного этапа заводских ходовых испытаний, сообщает в воскресенье пресс-служба Балтийского флота России.

Как отмечается в сообщении поступившем в "Интерфакс", экипажем совместно с представителями промышленности проверяются работоспособность систем и механизмов корабля в море.

"Калибр" - семейство российских крылатых ракет. Разработаны ОКБ "Новатор" (входит в АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" ). Удары ракетами "Калибр" неоднократно наносились по боевикам в Сирии кораблями и подлодками российской эскадры в Средиземном море, а также кораблями Каспийской флотилии.

Ранее сообщалось, что корвет "Гремящий" будет передан ВМФ России в 2019 году, планируется, что он поступит на Тихоокеанский флот.

Корветы проекта 20385 являются носителями ракет "Калибр".

В ходе заводских ходовых испытаний проверяются корабельные системы жизнеобеспечения, радиотехническое вооружение кораблей, в том числе навигационные комплексы, системы связи, спасательные средства, системы живучести, вентиляции и кондиционирования. Проводится проверка работы силовой установки, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, и якорного устройства.

Как сообщила пресс-служба флота, в различных режимах проводятся скоростные, маневренные и вибрационные испытания кораблей.

В ходе испытаний будут задействованы корабли и суда обеспечения, спасательные силы и морская авиация Балтийского флота, отметили в пресс-службе.