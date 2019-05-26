Поиск

СКР начал проверку после гибели осужденного в ярославской больнице

По данным СМИ, погибший - Алексей Сидякин, оказавшийся в коме после этапирования в СИЗО №1 в Ярославле

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - СКР проводит проверку по факту смерти осужденного, этапированного к месту отбывания наказания, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе следственного управления СКР по Ярославской области в воскресенье.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе УФСИН по Ярославской области, осужденный был госпитализирован 28 апреля после попытки самоубийства. Собеседник агентства подчеркнул, что следов насилия и пыток на момент осмотра обнаружено не было. По его словам, служебная проверка уже проведена, а ее материалы переданы в следственные органы.

По данным СМИ, речь идет об Алексее Сидякине, приговоренном Павлово-Посадским судом Подмосковья к трем годам колонии-поселения за сообщение о ложном акте терроризма в школе.

За допущенные осужденным нарушения наказание ужесточили, после чего срок он должен был отбывать в колонии общего режима. Сидякин был этапирован в Нижегородскую область, а затем оказался в СИЗО №1 в Ярославле. Спустя две недели с травмами он был госпитализирован в состоянии комы и подключен к аппарату искусственного дыхания.

Ранее в воскресенье на сайте Gulagu.net было опубликовано заявление основателя организации Владимира Осечкина на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки, председателя СКР Александра Бастрыкина, директора ФСИН России Геннадия Корниенко и других официальных лиц. В нем Осечкин сообщает, что врачи при поступлении Сидякина в больницу нашли на его теле следы пыток, однако им было запрещено разглашать эту информацию. Основатель Gulagu.net призвал провести проверку и найти виновных в смерти заключенного.

СКР Ярославская область

Новости

Патриарх Кирилл рассказал, что РПЦ строит три храма в сутки

Патриарх Кирилл рассказал, что РПЦ строит три храма в сутки

Спасатели локализовали пожар на рыболовном траулере в Приморье

В ОНК заявили, что осужденный за шпионаж Берг не жалуется на условия содержания в СИЗО

Рыболовный траулер загорелся в порту в Приморье

Что случилось этой ночью: воскресенье, 26 мая

"Единороссы" проводят праймериз по отбору кандидатов на выборах

"Единороссы" проводят праймериз по отбору кандидатов на выборах

Замгубернатора Ростовской области ушел в отставку

Что произошло за день: суббота, 25 мая

Boeing с неполадками на борту благополучно приземлился в Сургуте

Boeing с неполадками на борту благополучно приземлился в Сургуте

Вылетевший в Таджикистан самолет "ЮТэйр" вынужденно вернется в Сургут

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');