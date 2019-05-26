СКР начал проверку после гибели осужденного в ярославской больнице

По данным СМИ, погибший - Алексей Сидякин, оказавшийся в коме после этапирования в СИЗО №1 в Ярославле

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - СКР проводит проверку по факту смерти осужденного, этапированного к месту отбывания наказания, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе следственного управления СКР по Ярославской области в воскресенье.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе УФСИН по Ярославской области, осужденный был госпитализирован 28 апреля после попытки самоубийства. Собеседник агентства подчеркнул, что следов насилия и пыток на момент осмотра обнаружено не было. По его словам, служебная проверка уже проведена, а ее материалы переданы в следственные органы.

По данным СМИ, речь идет об Алексее Сидякине, приговоренном Павлово-Посадским судом Подмосковья к трем годам колонии-поселения за сообщение о ложном акте терроризма в школе.

За допущенные осужденным нарушения наказание ужесточили, после чего срок он должен был отбывать в колонии общего режима. Сидякин был этапирован в Нижегородскую область, а затем оказался в СИЗО №1 в Ярославле. Спустя две недели с травмами он был госпитализирован в состоянии комы и подключен к аппарату искусственного дыхания.

Ранее в воскресенье на сайте Gulagu.net было опубликовано заявление основателя организации Владимира Осечкина на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки, председателя СКР Александра Бастрыкина, директора ФСИН России Геннадия Корниенко и других официальных лиц. В нем Осечкин сообщает, что врачи при поступлении Сидякина в больницу нашли на его теле следы пыток, однако им было запрещено разглашать эту информацию. Основатель Gulagu.net призвал провести проверку и найти виновных в смерти заключенного.