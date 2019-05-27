Суд по иску Evison о созыве совета директоров "Восточного" назначили на 4 июня

Фото: ТАСС, Максим Григорьев

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Амурской области в понедельник на предварительном заседании назначил на 4 июня рассмотрение иска мажоритарного акционера ПАО КБ "Восточный" - Evison Holdings Ltd - о понуждении "Восточного" собрать заседание совета директоров кредитной организации, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Суд удовлетворил ходатайство Финвижн Холдингс и акционера Шерзода Юсупова об участии в деле в качестве третьего лица через представителя Артема Назарова. Таким образом, по мнению заявителей, будет соблюдена состязательность.

Представитель Evison заявил о необходимости созыва внеочередного собрания акционеров, чтобы утвердить список кандидатур для избрания в совет директоров.

В составе текущего совета директоров Восточного девять человек: четверо от Baring Vostok - Майкл Калви, Филипп Дельпаль, Иван Зюзин и Григорий Жданов, четверо от бывших акционеров Юниаструма - Артем Аветисян, Светлана Труханович, Юсупов, президент "Опоры России" Александр Калинин (в совет его выдвигали именно эти акционеры), а также независимый директор Николай Варма.

В феврале 2019 года по заявлению Юсупова были арестованы Калви, Дельпаль и Зюзин. Варма подал заявление о выходе из состава совета директоров.

Истец требует включить в список кандидатур для избрания в совет Максима Логинова (по предложению Жданова вместо Вармы), Дмитрия Каменского, Елену Иванищеву, Артема Артюхова, Марину Ушакову, Яну Арутюнову, Дмитрия Бабурина, а также двух человек из прежнего состава: Жданова и Калинина.

Основными акционерами "Восточного" через Evison Holdings являются Baring Vostok и Russia Partners (51,62% банка). Бывшим собственникам Юниаструм банка принадлежит 40% "Восточного": в частности, Артем Аветисян через "Финвижн Холдингс" владеет 32,02%, Шерзод Юсупов - 4,8%.

Как сообщалось, что 6 мая заседание совета директоров банка "Восточный", на котором планировалось рассмотреть вопрос о созыве внеочередного собрания акционеров для досрочного прекращения полномочий совета директоров, не состоялось из-за отсутствия кворума. Трое представителей Baring Vostok в совете директоров банка ограничены в выполнении свои обязанностей из-за расследования уголовного дела.

Ранее суд рассматривал корпоративный спор, частично удовлетворив 1 апреля заявление "Финвижн" об аресте 80 млрд 229 млн 226 тыс. 36 обыкновенных акций банка "Восточный" (9,99% общего количества бумаг), на которые претендует Аветисян в рамках исполнения опциона. Суд наложил арест на акции, но отказал в просьбе заблокировать дополнительную эмиссию.

Также по решению суда от 17 мая, компания Evison должна исполнить соглашение о колл-опционе от 26 августа 2016 года и продать "Финвижн" спорные акции банка "Восточный". Baring Vostok, контролирующий "Восточный" через Evison, посчитал "решение суда необоснованным" и намерен его оспорить.