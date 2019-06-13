Суд принял отказ мажоритария "Восточного" от требования провести внеочередное собрание акционеров

Ранее предполагалось, что собрание должно утвердить новый состав совета директоров банка

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Амурской области удовлетворил ходатайство Evison Holdings Ltd, мажоритарного акционера банка "Восточный" об отказе от требования провести внеочередное собрание акционеров кредитной организации для избрания нового совета директоров. Об этом сообщил корреспондент "Интерфакса". Ходатайство заявила представитель Evison Ольга Борисенко.

Судья Ольга Швец рассмотрела это ходатайство в присутствии представителей Evison, "Восточного" (ответчик), а также третьих лиц - "Финвижн Холдингс" (владеет чуть более 32% "Восточного") и акционера Шерзода Юсупова.

На данный момент в совете директоров "Восточного" девять человек. Четверо представляют фонд Baring Vostok - это Майкл Калви, Филипп Дельпаль, Иван Зюзин и Григорий Жданов. Еще четыре директора представляют бывших акционеров Юниаструма - Артем Аветисян, Светлана Труханович, Шерзод Юсупов, президент "Опоры России" Александр Калинин. Независимый директор Николай Варма в апреле 2019 года подал заявление о выходе из совета. В середине февраля Калви, Дельпаль и Зюзин были арестованы по уголовному делу, возбужденному по заявлению Юсупова.

Evison требовала включить в список кандидатур для избрания в совет Максима Логинова (по предложению Жданова вместо Вармы), Дмитрия Каменского, Елену Иванищеву, Артема Артюхова, Марину Ушакову, Яну Арутюнову, Дмитрия Бабурина, а также двух человек из прежнего состава - Жданова и Калинина.

Совет директоров "Восточного" должен был решить вопрос о созыве внеочередного собрания акционеров в начале мая, но тогда заседание не состоялось из-за отсутствия кворума.

11 июня суд обратил к немедленному исполнению решение от 17 мая. В соответствии с этим решением Evison должна исполнить соглашение об опционе и продать "Финвижн" 9,99% акции банка "Восточный". Baring Vostok планирует обжаловать это решение.

Основными акционерами "Восточного" через Evison Holdings являются Baring Vostok и Russia Partners (51,62% уставного капитала банка). Бывшим собственникам Юниаструм банка принадлежит 40% "Восточного": в частности, Аветисян через "Финвижн Холдингс" владеет 32,02%, Шерзод Юсупов - 4,8%. Банк сейчас проходит через острую фазу корпоративного конфликта.