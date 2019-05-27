В России стартовала основная волна ЕГЭ

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Единые государственные экзамены по литературе и географии, с которых стартовала основная волна ЕГЭ в России, начались без сбоев и утечек, сообщил в понедельник глава Рособрнадзора Сергей Кравцов

"Никаких утечек экзаменационных материалов до начала экзамена не было. Мы мониторим все так называемые сайты, которые якобы предлагают задания по подготовке к ЕГЭ, перепроверяем и видим, что они фальшивые", - сказал он.

Он добавил, что таких сайтов с "ответами" каждый год становится все меньше. Информацию о подобных ресурсах Рособрнадзор передает в правоохранительные органы.

Основная волна единых государственных экзаменов началась в России в понедельник с экзаменов по географии и литературе. ЕГЭ по литературе сдает 54 тысячи человек, географию пишет 24 тысячи.

Основной период ЕГЭ в этом году пройдет с 27 мая по 1 июля. Сдавать экзамены будет почти 750 тысяч человек.