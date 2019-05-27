Региональные туроператоры попросили отменить обязательное страхование ответственности

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Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Туроператоры из приграничных районов РФ выступили за отмену обязательного страхования финансовой ответственности, поскольку они формируют преимущественно краткосрочные и недорогие автобусные туры, а дополнительный взнос негативно влияет на финансовое положение компаний, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"После отзыва лицензии у "Национальной страховой компании Татарстан" (НАСКО) 111 компаний по выездному туризму столкнулись с необходимостью заменить страховщика в срок до 1 июля. Почти треть из них работает в Северо-Западном федеральном округе. По мнению туроператоров, необходимо пересмотреть существующие на рынке варианты обеспечения финансовой ответственности турфирм. При этом снижение суммы взноса в резервный фонд и размера финансовых гарантий для туроператоров, не отправляющих туристов за пределы страны на самолетах, не решит ситуацию - система показала себя неэффективной, и с учетом сложившихся условий ее целесообразно отменить", - рассказала пресс-секретарь.

По словам Тюриной, туроператоры из приграничных регионов России, которые зачастую организовывают для клиентов недорогие автобусные туры, должны выплачивать страховщику непомерные взносы, почти сопоставимые с финансовой поддержкой субъекту малого бизнеса.

"Турфирмам с автобусными турами гораздо проще пополнить фонд персональной ответственности, чем ежегодно примерно те же суммы выплачивать страховым компаниям", - пояснила она.

Как отметила эксперт, при небольших объемах выручки регионального туроператора и частой смене страховщиков компания несет большие расходы, что может привести к ее закрытию. "Отраслевой закон в его нынешнем виде не защищает игроков рынка. Поэтому, возможно, в рамках федерального закона о туризме следует отдельно говорить о туроператорах, ведущих деятельность в приграничных регионах. Может, стоит выделять туроператоров, занимающихся автобусными турами. А можно просто воспользоваться ст. 11.7 ФЗ о туризме и признать погашенным фонд персональной ответственности, даже если его объем 150-160 тыс. рублей", - подчеркнула она.

В РСТ добавили, что все попытки региональных туроператоров согласовать освобождение от финансового обеспечения и уплаты взносов в фонд персональной ответственности на следующий календарный год результата не дали. "Данные о цене турпродукта в сфере выездного туризма и количестве туристов посчитали сомнительными, слишком маленькими. Хотя для регионов они вполне адекватные", - сказала Тюрина.

В декабре 2018 года Минфин выступил с инициативой об отмене обязательного страхования финансовой ответственности туроператоров по договору о реализации турпродукта. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) поддержал поправки, поскольку работа в этой сфере приносит страховым компаниям большие убытки из-за частых банкротств туркомпаний.