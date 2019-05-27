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Житель Тюмени получил условный срок за экстремистские надписи на гаражах

Он призывал применять насилие к людям в зависимости от их национальности, считает следствие

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Кургане суд приговорил 22-летнего приезжего из Тюмени к двум годам условно за экстремистские надписи на гаражах и распространение их снимков в интернете. Об этом сообщила пресс-служба курганского областного управления Следственного комитета.

Суд и следствие установили, что летом 2018 года неработающий мужчина краской нанес на стены гаражного кооператива и одного гаража надписи с призывом к насилию и нарушению прав граждан в зависимости от их национальности. Фотографии этих надписей подсудимый выложил на своей странице во "ВКонтакте" в открытом доступе.

Его признали виновным в публичных призывах к экстремизму и к распространению этих призывов в интернете (чч.1 и 2 ст. 280 УК).

Приговор в законную силу не вступил.

Курган Тюмень интернет

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