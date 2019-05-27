Правительство РФ утвердило отмену внутрисетевого роуминга

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Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ закрепило отмену внутрисетевого роуминга в России, соответствующее постановление подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.

"Оно (постановление - ИФ) является развитием того, что было сделано до этого в законодательстве, а именно закрепляет в правилах оказания услуг телефонной связи отмену внутрисетевого роуминга. Это окончательное решение вопроса, точка в решении вопроса уже на уровне подзаконного нормативного акта - акта правительства", - сказал Медведев в ходе совещания с вице-премьерами.

Также он напомнил, что с 1 июня в силу вступает закон об отмене национального роуминга в России.

"Сотовые операторы уже фактически перешли на новые стандарты работы, законодательством также закрепляются бесплатные входящие вызовы на всей территории РФ, включая Крым", - сказал Медведев.