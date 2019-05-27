Минюст начал разработку законопроекта об урегулировании споров в интернет-торговле

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Минюст РФ приступил к разработке законопроекта, направленного на защиту прав потребителей в сфере интернет-торговли и услуг.

Ведомство разместило на портале проектов нормативных правовых актов уведомление о подготовке поправок в закон "О защите прав потребителей" и в закон "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)".

"В настоящее время в Российской Федерации не существует нормативно-правовой базы онлайн-урегулирования споров", - говорится в документе.

В нем отмечается, что необходимость создания соответствующей системы механизмов "вызвана возрастающим числом жалоб потребителей, связанных с онлайн-покупками и оказанием онлайн-услуг, а также необходимостью сократить издержки потребителей и государства на ведение судебной защиты нарушенных прав потребителей и затраты бизнеса на администрирование обработки и хранения претензий потребителей в бумажной форме".

"Законопроект направлен на создание благоприятных условий для развития частных инициатив по обеспечению эффективной защиты прав потребителей с использованием механизмов альтернативного урегулирования споров и информационных технологий", - говорится в тексте уведомления.

В Минюсте считают, что "это позволит укрепить доверие потребителей к сфере онлайн-торговли, упростить и сделать более доступной защиту их прав, а также снизить нагрузку на судебную систему".

"Предметом правового регулирования проекта федерального закона являются общественные отношения между сторонами гражданско-правовых потребительских споров", - говорится в документе.

Законопроект разрабатывается в целях реализации национальной программы "Цифровая экономика РФ", добавили в ведомстве.