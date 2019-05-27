Поиск

Минюст начал разработку законопроекта об урегулировании споров в интернет-торговле

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Минюст РФ приступил к разработке законопроекта, направленного на защиту прав потребителей в сфере интернет-торговли и услуг.

Ведомство разместило на портале проектов нормативных правовых актов уведомление о подготовке поправок в закон "О защите прав потребителей" и в закон "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)".

"В настоящее время в Российской Федерации не существует нормативно-правовой базы онлайн-урегулирования споров", - говорится в документе.

В нем отмечается, что необходимость создания соответствующей системы механизмов "вызвана возрастающим числом жалоб потребителей, связанных с онлайн-покупками и оказанием онлайн-услуг, а также необходимостью сократить издержки потребителей и государства на ведение судебной защиты нарушенных прав потребителей и затраты бизнеса на администрирование обработки и хранения претензий потребителей в бумажной форме".

"Законопроект направлен на создание благоприятных условий для развития частных инициатив по обеспечению эффективной защиты прав потребителей с использованием механизмов альтернативного урегулирования споров и информационных технологий", - говорится в тексте уведомления.

В Минюсте считают, что "это позволит укрепить доверие потребителей к сфере онлайн-торговли, упростить и сделать более доступной защиту их прав, а также снизить нагрузку на судебную систему".

"Предметом правового регулирования проекта федерального закона являются общественные отношения между сторонами гражданско-правовых потребительских споров", - говорится в документе.

Законопроект разрабатывается в целях реализации национальной программы "Цифровая экономика РФ", добавили в ведомстве.

Минюст РФ

Новости по теме

Новости

Новый посол РФ прибудет в Минск 2 июня

Новый посол РФ прибудет в Минск 2 июня
Конфликт в Керченском проливе

Мосгорсуд оставил в силе арест 24 украинских моряков

Мосгорсуд оставил в силе арест 24 украинских моряков

Директору музея в Карелии дали девять лет колонии за педофилию

Директору музея в Карелии дали девять лет колонии за педофилию

Производитель SSJ 100 потребовал от страховых компаний более 200 млн рублей

Напавший на редакцию издания КПРФ в Ставрополе пронес нож в стопке газет

Пензенский Минздрав опроверг сообщения о забастовке сотрудников скорой помощи

Пензенский Минздрав опроверг сообщения о забастовке сотрудников скорой помощи
ПМЭФ-2019

Майкл Калви попросит следствие разрешить ему участвовать в ПМЭФ

Майкл Калви попросит следствие разрешить ему участвовать в ПМЭФ

Напавший на редакцию газеты в Ставрополе требовал опубликовать статью о Сталине

Напавший на редакцию газеты в Ставрополе требовал опубликовать статью о Сталине

Житель Ставрополья с ножом напал на четверых сотрудников газеты КПРФ

Титов попросил президента об адвокатских полномочиях для бизнес-омбудсменов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');