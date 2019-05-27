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"Аэрофлот" задержал два рейса из Парижа из-за проверки анонимного сообщения

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" задержал в понедельник два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля.

"В аэропорт имени Шарля де Голля поступило анонимное сообщение. Правоохранительные органы Франции совместно с представительством авиакомпании "Аэрофлот" проводят комплекс мер, направленных на проверку поступившей информации, проводится проверка воздушных судов, багажа и пассажиров рейсов, прибывающих в Париж из Шереметьево", - сообщил "Интерфаксу" представитель авиакомпании.

По его словам, все пассажиры рейса SU 2462 уже покинули досмотровую зону аэропорта, воздушное судно допущено к полетам. В настоящее время досматривается рейс SU 2458, прибывший в Париж в 17:05. Проверка этих рейсов проводится по требованию парижских властей.

"В связи с проведением специальных мер обратные рейсы SU 2463 и SU 2459 по направлению из Парижа в Москву вылетели с задержкой", - добавили в "Аэрофлоте".

Аэрофлот

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