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Четверть россиян призналась, что экономит на еде

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Лишь 17% россиян ни на чем не экономят, подавляющее большинство вынуждено ограничивать себя в тех или иных тратах, а 24% экономят на покупках продуктов, такие данные во вторник приводит исследовательский холдинг "Ромир".

Еще больше, чем на еде, россияне экономят на путешествиях, об этом заявили 29% опрошенных. 23% урезают траты на одежду и обувь, 22% ограничивают себя в развлечениях, каждый пятый опрошенный отказывает себе в покупке деликатесов.

Меньше всего люди экономят на мобильной связи (4%), транспорте (5%), медицине и занятиях спортом (по 7%).

Отмечается, что почти по всем статьям показатели выросли по сравнению с данными прошлого года. Так, доля экономящих на еде в марте 2018 года составляла 17%, в покупках одежды и путешествиях ограничивали себя 9% и 12% соответственно. Свои траты на медицину ограничивал лишь 1% респондентов.

Ромир

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