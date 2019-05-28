Школьник создал петицию за отставку красноярского депутата, предложившего запретить Minecraft

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Уральский школьник создал в соцсетях петицию с требованием лишить мандата депутата Законодательного собрания Красноярского края Владимира Рейнгардта, предложившего запретить компьютерную игру Minecraft.

Документ с заголовком "Уволить депутата, который предложил запретить Майнкрафт", появился в социальной сети "Вконтакте" 25 мая, и к настоящему времени собрал более 3,7 тыс. голосов в свою поддержку.

Автор документа, 15-летний школьник, сообщил агентству "Интерфакс", что считает высказывание красноярского депутата абсурдным, а петиция нужна, чтобы вызвать общественный резонанс.

"Как видите, петицию сейчас активно подписывают, это и говорит о том, что она вызвала необходимый общественный резонанс, который нужен, чтобы достучаться до Рейнгардта. Minecraft - мировая игра, которая в некоторых странах мира даже преподается как отдельный предмет (или часть другого). Ну, если бы она действительно пропагандировала насилие, то ее бы начали изучать в школах?", - отметил подросток.

Ранее сообщалось, что депутат красноярского краевого парламента Рейнгардт предложил запретить компьютерную игру Minecraft, которая, по его мнению, пропагандирует насилие. Это мнение он высказал 23 мая на сессии Заксобрания после отчета уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае.