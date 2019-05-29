Правительство предложило распространить акцизы на кальяны

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Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Правительство предложило включить кальяны и многоразовые устройства для курения в перечень товаров, на которые распространяется акциз.

"Подакцизными товарами признаются не только одноразовые средства доставки никотина, но и многоразовые, а также кальяны", - сообщили журналистам в пресс-службе правительства по итогам заседания.

С учетом этого дополнения, пояснил представитель пресс-службы, члены правительства одобрили в минувший четверг соответствующие поправки в Налоговый кодекс.

В апреле Госдума РФ приняла закон, который распространяет действие сезонного (с 1 сентября до 31 декабря) повышающего коэффициента при расчете акцизов на импорт табака, также устанавливается новый порядок определения налоговой базы при реализации кальянного табака.

Так новый порядок определения налоговой базы при реализации или получении кальянного табака предлагает определять его в зависимости от той информации, которая указана на потребительской упаковке в части содержания табачного сырья.

Ранее в Москве городская дума одобрила поправки в федеральный закон, которые приравнивают вейпы и кальяны к табачным изделиям. Впоследствии принятые поправки необходимо внести на рассмотрение в Госдуму.

Тогда депутаты Мосгордумы подчеркивали, что предлагается распространить все ограничения, предусмотренные федеральным законом "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" и на все "устройства, имитирующее курение табака - вейпы и кальяны.