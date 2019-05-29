Житель Чувашии украл экскаватор, распилил и сдал на металлолом

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого жителя Чувашии, укравшего экскаватор у знакомого бизнесмена из соседней республики, чтобы сдать его на металлолом.

Пресс-служба МВД по Марий Эл сообщает в среду, что местный предприниматель сдал в аренду машину стоимостью 1,5 млн рублей своему знакомому из Чувашии для земляных работ в деревне. "Спустя некоторое время мужчина перестал отвечать на его звонки, и владелец решил приехать к нему с проверкой. Приехав на место, он не обнаружил ни своего имущества, ни самого арендатора", - говорится в сообщении.

Обманутый предприниматель обратился в полицию, и стражи порядка разыскали вора. "Выяснилось, что украденный экскаватор он распилил на части и сдал его в пункт приема металла в соседний регион. Вырученные деньги потратил", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.