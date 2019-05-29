Поиск

Житель Чувашии украл экскаватор, распилил и сдал на металлолом

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого жителя Чувашии, укравшего экскаватор у знакомого бизнесмена из соседней республики, чтобы сдать его на металлолом.

Пресс-служба МВД по Марий Эл сообщает в среду, что местный предприниматель сдал в аренду машину стоимостью 1,5 млн рублей своему знакомому из Чувашии для земляных работ в деревне. "Спустя некоторое время мужчина перестал отвечать на его звонки, и владелец решил приехать к нему с проверкой. Приехав на место, он не обнаружил ни своего имущества, ни самого арендатора", - говорится в сообщении.

Обманутый предприниматель обратился в полицию, и стражи порядка разыскали вора. "Выяснилось, что украденный экскаватор он распилил на части и сдал его в пункт приема металла в соседний регион. Вырученные деньги потратил", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Чувашия Марий Эл

Новости

ФАС возбудила дело против "Ростелекома"

Древнего каменного идола нашли в канаве в Вологодской области

Генпрокуратура отказалась заводить уголовное дело на Быкова из-за книги о Власове

Генпрокуратура отказалась заводить уголовное дело на Быкова из-за книги о Власове

Оставленную матерью в московской поликлинике девочку передали бабушке

Борьба с иноагентами

Чайка предложил ужесточить закон об НКО-иноагентах

Чайка предложил ужесточить закон об НКО-иноагентах

Совфед одобрил закон о фотофиксации техосмотра автомобилей

Правительство предложило распространить акцизы на кальяны

Правительство предложило распространить акцизы на кальяны

Иностранным авиакомпаниям разрешили разовые чартерные рейсы внутри РФ

Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Генпрокуратура заявила о системных проблемах в авиаотрасли РФ

Генпрокуратура заявила о системных проблемах в авиаотрасли РФ

В Петербурге полиция начала масштабные рейды среди мигрантов

В Петербурге полиция начала масштабные рейды среди мигрантов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');