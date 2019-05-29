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Россиянам посоветовали не рассказывать о своем отпуске в соцсетях

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Специалисты Росгвардии рекомендуют россиянам не распространять информацию о предстоящих отпусках для предупреждения возможных преступлений.

"Не стоит распространяться о планируемых поездках - как в разговорах со знакомыми, так и рассказывать о предстоящем отдыхе в социальных сетях. Этой информацией могут воспользоваться посторонние лица", - сказал в среду начальник Главного управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенант полиции Александр Грищенко.

Также он рекомендовал хозяевам квартир нижних и самых верхних этажей многоэтажных домов оборудовать окна решетками или рольставнями.

"Можно еще и установить извещатели, реагирующие на разбитие стекла или отжатие оконной рамы", - добавил начальник главка.

Росгвардия

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