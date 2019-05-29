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Единороссы пожаловались на коммунистов, поддержавших протесты против храма в Екатеринбурге

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Депутаты от "Единой России" и ЛДПР в городской думе Екатеринбурга пожаловались на коллег от КПРФ, поддержавших протесты против строительства храма в сквере.

О жалобах, поданных в думскую комиссию по этике, сообщил в своем фейсбуке первый секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев.

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"Депутатам КПРФ вменяется два страшных преступления (далее цитаты): коммунисты оказывали поддержку лицам, принявшим участие в несанкционированном митинге в сквере у театра Драмы; депутаты от КПРФ внесли предложение о самороспуске Екатеринбургской городской думы", - написал Ивачев.

По его словам, от парламентариев требуют дать письменное объяснение в ответ на поступившие жалобы. При этом председатель комиссии по этике уже заявила, что поведение депутатов от КПРФ будет рассматривать не только комиссия, но и гордума в целом, после чего материалы могут направить в прокуратуру "и даже в Коммунистическую партию".

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли несогласованные акции против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. Было задержаны в общей сложности около 100 человек, почти треть из них арестовали. Из-за протестов стройка в сквере так и не началась. В городе идет подготовка к опросу горожан о месте возведения храма.

21 мая фракция КПРФ на очередном заседании думы Екатеринбурга выступила с инициативой о самороспуске и проведении новых выборов. Глава фракции Римма Скоморохова заявила, что причиной конфликта вокруг храма стала неспособность думы принять решение, основанное на мнении горожан. Она напомнила, что 12 февраля депутаты отказалась рассматривать вопрос об изменении назначения земли, на которой стоит сквер.

Дума проголосовала против самороспуска.

Протесты против строительства храма в Екатеринбурге

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В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.Первая акция прошла на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга 13 мая. Люди, взявшись за руки, водили хороводы и скандировали "Мы за сквер!". Акция продолжалась до утра вторника.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонам перейти к переговорам. Во вторник 14 числа жители Екатеринбурга снова вышли протестовать против строительства храма на этом месте. К скверу были подтянуты три машины ОМОНа, несколько машин патрульно-постовой службы, ДПС, скорая помощь.Ранее министерство общественной безопасности Свердловской области призвало екатеринбуржцев отказаться от участия в несогласованных протестах и предупредило об ответственности за такие действия.К вечеру вторника примерно две трети сквера перекрыто забором, одна треть заполнена людьми. Некоторые пришли митинговать с пледами.Протестующие писали на листах формата А4 записки против строительства храма на этом месте и приклеивали их к забору.Забор по периметру будущей стройки, который активисты во время предыдущей акции протеста в понедельник повалили на траву, стоит на месте. В одном месте часть забора завалили, но охрана быстро подняла его. Вдоль забора дежурят сотрудники полиции и частного охранного предприятия. Три человека попали в больницы после акции протеста. Акция завершилась около двух часов ночи 15 мая, было задержано около двух десятков человек (по другим данным - до 28 человек, среди которых трое подростков).
В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.
Екатеринбург Единая Россия КПРФ

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