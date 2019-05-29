Единороссы пожаловались на коммунистов, поддержавших протесты против храма в Екатеринбурге

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Депутаты от "Единой России" и ЛДПР в городской думе Екатеринбурга пожаловались на коллег от КПРФ, поддержавших протесты против строительства храма в сквере.

О жалобах, поданных в думскую комиссию по этике, сообщил в своем фейсбуке первый секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев.

"Депутатам КПРФ вменяется два страшных преступления (далее цитаты): коммунисты оказывали поддержку лицам, принявшим участие в несанкционированном митинге в сквере у театра Драмы; депутаты от КПРФ внесли предложение о самороспуске Екатеринбургской городской думы", - написал Ивачев.

По его словам, от парламентариев требуют дать письменное объяснение в ответ на поступившие жалобы. При этом председатель комиссии по этике уже заявила, что поведение депутатов от КПРФ будет рассматривать не только комиссия, но и гордума в целом, после чего материалы могут направить в прокуратуру "и даже в Коммунистическую партию".

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли несогласованные акции против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. Было задержаны в общей сложности около 100 человек, почти треть из них арестовали. Из-за протестов стройка в сквере так и не началась. В городе идет подготовка к опросу горожан о месте возведения храма.

21 мая фракция КПРФ на очередном заседании думы Екатеринбурга выступила с инициативой о самороспуске и проведении новых выборов. Глава фракции Римма Скоморохова заявила, что причиной конфликта вокруг храма стала неспособность думы принять решение, основанное на мнении горожан. Она напомнила, что 12 февраля депутаты отказалась рассматривать вопрос об изменении назначения земли, на которой стоит сквер.

Дума проголосовала против самороспуска.