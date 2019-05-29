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Пчелы заблокировали эстонско-российскую границу

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Эстонским пограничникам из-за пчел пришлось перенаправить поток пешеходов, идущих из эстонской Нарвы в российский Ивангород и обратно по мосту "Дружба".

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"На границе, где ходят пешеходы, на одном из столбов висит огромный рой ос. Будьте осторожными при переходе границы", - написал в фейсбуке один из очевидцев.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде в местной газете "Северное побережье" подтвердила, ссылаясь на руководство Нарвского погранпункта, что проблема действительно существует, однако речь идет не об осах, а о пчелах.

Теперь предприятие "Государственная недвижимость" через Департамент окружающей среды ищет пчеловода, чтобы он удалил насекомых со столба на границе.

Пока пчел с моста не убрали, пешеходов перенаправляют в обход, по другому маршруту.

Эстония

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