Главные новости
В РоссииМинобороны РФ отказалось от закупки вертолетов "Ночной охотник" из-за высокой ценыВ РоссииЛавров заявил о планах Украины и НАТО совершить прорыв через Керченский проливВ РоссииМайклу Калви предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве
В мире

В Индонезии нашли самую большую пчелу в мире, которую считали вымершей

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Самая большая в мире пчела, известная как гигантская пчела Уоллеса (латинское название - Megachile pluto) была найдена на севере Молуккских островов в Индонезии впервые за 38 лет, пишет в четверг The Guardian.

Издание отмечает, что до этого момента пчела считалась вымершей. Североамериканские и австралийские биологи нашли мужскую особь пчелы в термитнике на дереве на высоте более чем двух метров над землей.

The Guardian отмечает, что первым описал гигантскую пчелу британский натуралист Альфред Уоллес в 1858 году. В его записях речь шла о "большом, похожем на осу черном насекомом, с огромными челюстями как у жука-оленя".

В следующий раз гигантская пчела оказалась в поле зрения исследователей в 1981 году. Американский энтомолог Адам Мессер изучал, каким образом пчелы собирают материалы для своих гнезд.

Гигантские пчелы Уоллеса находятся под угрозой из-за вырубки лесов. Кроме того, редкость и размеры насекомого (длина тельца женской особи - до 4 см) делают его желанной добычей коллекционеров, пишет The Guardian.

Теги: Индонезия
В мире
Впервые в истории две женщины выйдут в открытый космосВпервые в истории две женщины выйдут в открытый космос
Ими станут американские астронавтки - Кристина Кук и Энн МакклейнПодробнее
 Пассажирский Boeing в США случайно превысил скорость звукаПассажирский Boeing в США случайно превысил скорость звука
Самолет попал в мощный воздушный поток и прилетел в Лондон почти на час раньшеПодробнее
 Трамп потребовал от КНДР значительных шагов в области денуклеаризацииТрамп потребовал от КНДР значительных шагов в области денуклеаризации
Только в этом случае США смягчат санкцииПодробнее
 Microsoft зафиксировала атаки хакеров Fancy Bear на аналитические центры в ЕвропеMicrosoft зафиксировала атаки хакеров Fancy Bear на аналитические центры в Европе
На Западе эту хакерскую группировку связывают с российскими властямиПодробнее
Японский истребитель пропал с радаров в мореЯпонский истребитель пропал с радаров в море
Во время учебного полета на его борту было два человекаПодробнее
 Мать Сергея Скрипаля подала в полицию заявление о его пропажеМать Сергея Скрипаля подала в полицию заявление о его пропаже
Ранее газета The Sunday Times сообщала об ухудшении состояния экс-полковника ГРУПодробнее
 Польша начала строить канал через Балтийскую косуПольша начала строить канал через Балтийскую косу
Корабли смогут заходить по нему в польский порт Эльблонг, минуя РоссиюПодробнее
 Космическим туристам дадут облететь Землю по маршруту ГагаринаКосмическим туристам дадут облететь Землю по маршруту Гагарина
Короткий маршрут позволит сократить срок подготовки в полету, сообщил Дмитрий РогозинПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 21 февраля7 фото
21 февраля
Фотохроника 21 февраля
Международный авиасалон в Бангалоре8 фото
21 февраля
Международный авиасалон в Бангалоре
Лучшие фото недели10 фото
15 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМинобороны РФ отказалось от закупки вертолетов "Ночной охотник" из-за высокой ценыВ РоссииЛавров заявил о планах Украины и НАТО совершить прорыв через Керченский проливВ РоссииМайклу Калви предъявлено обвинение в особо крупном мошенничествеВ РоссииВ Кремле сообщили о недовольстве Путина выполнением поручений по делам против предпринимателейЭкономикаForbes сообщил о появлении в России второй женщины-миллиардераВ РоссииГосдума приняла закон о паллиативной помощи

Гуайдо отправился на границу с Колумбией за гуманитарной помощью для Венесуэлы

Гуайдо отправился на границу с Колумбией за гуманитарной помощью для ВенесуэлыПриграничные районы заблокированы верными Мадуро войсками Подробнее

В России будут оценивать влияние характеристик питьевой воды на здоровье человека

Глава ЦИК пообещала не допустить досрочного голосования на выборах в Петербурге

Фотохроника 21 февраля

Фотохроника 21 февраля7 фото

Владельца сети "Корчма Тарас Бульба" будут судить за неуплату 650 млн рублей налогов

Движение по Страстному бульвару в Москве открыли после падения автокрана

Путин назначил нового заместителя секретаря Совбеза РФ

Актера "Империи" арестовали за инсценировку расистского нападения на самого себя

Упавшая с крыши наледь сломала позвоночник подростку в Самаре

Ростуризм с начала месяца исключил из реестра 39 туроператоров

Тельман Исмаилов проиграл иск о защите чести к агентству "Росбалт"

Суд в Москве арестовал дагестанского блогера по подозрению в вербовке террористов

В Индонезии нашли самую большую пчелу в мире, которую считали вымершей

Московский патриархат насчитал не более 40 общин, перешедших в Православную церковь Украины

РФ назвала условие локализации производства МиГ-35 в Индии

Россия выиграла одиночную смешанную эстафету на ЧЕ по биатлону

Голодец и Колобков не получат денег за работу в оргкомитете Евро-2020

В Париже мужчина напал с ножом на пассажира трамвая

Александрова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Будапеште

Мотоциклист ранил мужчину из травматического пистолета в Москве

Лавров заявил о планах Украины и НАТО совершить прорыв через Керченский пролив

Лавров заявил о планах Украины и НАТО совершить прорыв через Керченский проливПо словам главы МИД РФ, провокаторы предлагают страны НАТО выбрать представителей для участи в акции Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');