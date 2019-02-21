В Индонезии нашли самую большую пчелу в мире, которую считали вымершей

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Самая большая в мире пчела, известная как гигантская пчела Уоллеса (латинское название - Megachile pluto) была найдена на севере Молуккских островов в Индонезии впервые за 38 лет, пишет в четверг The Guardian.

Издание отмечает, что до этого момента пчела считалась вымершей. Североамериканские и австралийские биологи нашли мужскую особь пчелы в термитнике на дереве на высоте более чем двух метров над землей.

World's largest bee, missing for 38 years, found in Indonesia https://t.co/w7WU2gusyI — The Guardian (@guardian) February 21, 2019

The Guardian отмечает, что первым описал гигантскую пчелу британский натуралист Альфред Уоллес в 1858 году. В его записях речь шла о "большом, похожем на осу черном насекомом, с огромными челюстями как у жука-оленя".

В следующий раз гигантская пчела оказалась в поле зрения исследователей в 1981 году. Американский энтомолог Адам Мессер изучал, каким образом пчелы собирают материалы для своих гнезд.

Гигантские пчелы Уоллеса находятся под угрозой из-за вырубки лесов. Кроме того, редкость и размеры насекомого (длина тельца женской особи - до 4 см) делают его желанной добычей коллекционеров, пишет The Guardian.