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Госконтроль Эстонии счел проект стены на границе с РФ слишком дорогим

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Государственный контроль Эстонии считает, что проектная стоимость строительства границы с Россией может быть излишне завышена.

В докладе, опубликованном в среду, ведомство предлагает еще раз проанализировать, как достичь оптимального результата с меньшими затратами.

Конкурс на строительство первого участка границы протяженностью около 24 уже объявлен, в июне по нему должны быть представлены предложения. Однако эстонский Госконтроль предлагает пересмотреть предложения по другим участкам границы.

В миреСтена на границе с Россией обойдется Эстонии в 2,5 раза дороже плановой стоимостиЧитать подробнее

Ведомство считает, что проект строительства плохо продуман: по его мнению, обустроить восточную границу Эстонии можно гораздо дешевле, чем за 320 млн евро, которые заложило на это правительство. В феврале 2015 года строительства оценивалось в 79 млн евро, однако в прошлом году выяснилось, что оно обойдется в несколько раз дороже. Несмотря на это, правительство не стало отступать от первоначального плана.

О возможности удешевить строительство границы с Россией, пересмотреть сроки, темпы и объемы работ заявило уже новое правительство, пришедшее к власти 29 апреля. "Вместо этой запланированной границы с колокольчиками и свистками необходимо предусмотреть гораздо более рациональный план", - считает новый глава эстонского Минфина.

В соответствии с нынешним планом на границе между Эстонией и Россией на протяжении 135 километров должны установить электронную охранную систему, любое пересечение границы будет фиксироваться сенсорами. На участке протяженностью 90 км построят 2,5-метровый забор, в остальных местах обойдутся естественными препятствиями в виде рек и болот.

Эстония

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