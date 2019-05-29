В Татарстане компания пообещала женщинам премии за ношение юбок и аккуратный макияж

Каждой пообещали по 100 рублей в день за селфи в таком виде

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Набережных Челнах компания-производитель алюминиевых профилей "Татпроф" запустила "марафон женственности" и пообещала женщинам премии за приход на работу в юбках или платьях, умеренный макияж и аккуратную прическу. Об этом говорится на странице предприятия во "ВКонтакте".

"Поддержим традиционную форму женской одежды и этические принципы поведения любой уважающей себя женщины вместе!" - призвали в "Татпрофе".

Марафон проводят с 27 мая по 30 июня. Желающие принять в нем участие должны прийти на работу в платье или юбке, длина которой соответствует корпоративному кодексу. Подол должен быть не выше 5 см от колена, отмечает региональное издание "Бизнес Online". В таком виде нужно сфотографироваться и отправить снимок на определенный адрес. За каждый день в юбке компания пообещала женщинам премию в 100 рублей.

Отдельный приз компания пообещала сотруднице, которую признают эталоном с точки зрения соблюдения дресс-кода и традиционных канонов женской красоты. Что это будет за приз, в компании не уточнили.

70% работников "Татпрофа" - мужчины. Марафон придумали, чтобы скрасить работу в мужском коллективе, заявила радио "Говорит Москва" специалист отдела корпоративной культуры компании Анастасия Кириллова.

"Многие женщины надевают брюки на автомате, поэтому мы надеемся, что наша акция повысит осознанность наших дам, позволив им почувствовать свою женственность и обаятельность, когда они делают выбор в пользу юбки или платья", - сказала она. По ее словам, акция всем "пришлась по душе", впрочем, приходить на работу в брюках в компании не запрещают.

В марафоне участвуют 149 женщин, отмечает "Бизнес Online". Этому изданию Кириллова объяснила, что акцию придумал председатель совета директоров "Татпрофа" Сергей Рачков: "Он очень обеспокоен этим вопросом — смешением гендерных ролей". Рачков "очень хочет сохранить женское начало в каждой работнице предприятия — чтобы девушки не носили мужские прически, не переодевались в брюки, занимались рукоделием, вкладывали всю свою теплоту в воспитание детей", добавила она.

На последней неделе мая "Татпрофе" проведут среди женщин соревнование по лепке пельменей на скорость. В июне в компании пройдет конкурс "Коса — девичья краса". Неделю назад мужчины, работающие в компании, соревновались по подтягиваниям.