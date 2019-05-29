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Песков отверг продвижение Путиным госинтересов через бизнес

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин никогда не использовал российский бизнес для продвижения каких-то государственных интересов, заявили в Кремле.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что бизнесмен Олег Дерипаска якобы действовал в интересах президента России, что и стало основанием для Минфина США ввести санкции против предпринимателя.

"Вы говорите об очень крупном предпринимателе, который всегда действовал и действовал в интересах своего бизнеса (...). Собственно, ни один крупный предприниматель не может действовать в чьих-то других интересах", - сказал Песков, которого цитирует РБК.

Пресс-секретарь президента заметил, что Путин "тем более никогда не использовал бизнес для продвижения каких-то государственных интересов".

"Наоборот, государство защищает интересы российского бизнеса во всем мире. Это обязанность любого государства", - цитирует Пескова издание.

Ранее представители российского бизнесмена Олега Дерипаски заявили, что "доказательный меморандум" управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США наполнен ложными утверждениями и фактическими неточностями. В частности, речь идет об утверждении, что бизнесмен "действовал или предположительно действовал в интересах высокопоставленного должностного лица Правительства Российской Федерации".

Дмитрий Песков Олег Дерипаска Владимир Путин Минфин США

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