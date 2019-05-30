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Депутаты предложили наказывать тех, кто мешает врачам в их работе

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы готовят ко второму чтению инициативу, согласно которой в Уголовном кодексе (УК) РФ должна появиться новая статья "Воспрепятствование оказанию медицинской помощи", сообщает в среду "Российская газета".

"Сейчас Госдума готовит ко второму чтению инициативу, вводящую в Уголовный кодекс новую статью: "Воспрепятствование оказанию медицинской помощи". Правительство подготовило свои предложения по окончательной редакции проекта", - говорится в публикации.

Издание уточняет, что, согласно тексту законопроекта, "воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной деятельности медицинского работника по оказанию медицинской помощи", если в итоге был причинен тяжкий вред здоровью больного, будет наказываться сроком до двух лет.

Если же из-за опоздания медиков случилась трагедия, виновнику будет грозить до четырех лет лишения свободы, пишет газета.

Госдума

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