В России завершена разработка модернизированного "самолета судного дня"

Воздушные командные пункты на базе таких самолетов могут быть задействованы в случае ядерной войны

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В России завершены опытно-конструкторские работы по модернизации воздушных командных пунктов (ВКП) на базе самолетов Ил-80 и Ил-82, идет работа по переоборудованию имеющихся самолетов в новый облик, сообщил замминистра обороны России Алексей Криворучко в четверг журналистам.

"Сейчас мы приступили к модернизации ВКП на базе Ил-80 и Ил-82. Предприятие (НПП "Полет" - ИФ) является головным разработчиком бортового комплекса связи и управления и успешно завершило опытно-конструкторские работы по его модернизации", - сказал он в ходе посещения НПП "Полет".

Замминистра выразил надежду, что имеющийся у специалистов "Полета" научно-технический задел позволит создать новейшие системы управления и радиосвязи для истребителя пятого поколения Су-57 и других перспективных машин.

Ранее в СМИ воздушные командные пункты были названы "самолетами судного дня". Как отмечают эксперты, они будут задействованы в случае ядерной войны, если наземные структуры управления будут уничтожены. Самыми известными моделями таких специализированных самолетов являются американские E-4B на базе лайнеров Boeing 747 и российские Ил-80, разработанные на основе пассажирских Ил-86.