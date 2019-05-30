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На базе вертолета Ми-38 будет создан новый воздушный пункт управления

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Новый воздушный пункт управления будет создан на базе вертолёта Ми-38, заявил замминистра обороны России Алексей Криворучко.

"НПП Полёт" зарекомендовал себя как поставщик надёжных авиационных систем обеспечения связи различных уровней. Планируем в текущем году открыть с "Полётом" новую работу по созданию воздушного пункта управления на базе вертолёта Ми-38", - сказал он журналистам в ходе посещения научно-производственного предприятия "Полёт".

Криворучко отметил, что "Полёт" досрочно сдаёт Минобороны различные комплексы радиосвязи, а также ведёт глубокую модернизацию бортовой аппаратуры воздушного командного пункта Ил-22М11 и самолёта-ретранслятора Ту-142МР.

Ми-38 Минобороны РФ

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