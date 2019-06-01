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Владельца перевернувшегося в Улан-Удэ батута поместили под домашний арест

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Суд в Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следствия о домашнем аресте владельца батута, из-за опрокидывания которого пострадали пятеро детей, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Бурятии.

Мужчине инкриминируют оказание услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей (п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ).

По данным следствия, надувной батут не был закреплен надлежащим образом за балансирные крепления. В результате этого 30 мая от порыва ветра конструкция перевернулась и пострадали дети в возрасте от трех до шести лет, которые находились внутри.

Следователи установили, что Гостехнадзор Бурятии выдал свидетельство о государственной регистрации аттракциона, после чего на протяжении последних трех лет проводились его технические осмотры.

Последнее обследование проводили 6 мая 2019 года, по результатам которого аттракцион был признан исправным. Однако при осмотре конструкции после происшествия следствие установило нарушения правил крепления батута. В связи с этим следователи начали процессуальную проверку в отношении должностных лиц Гостехнадзора, допустивших аттракцион к эксплуатации.

СКР Улан-Удэ

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