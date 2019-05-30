Проект "Спектр-Р" официально завершен после потери связи с телескопом

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Попытки восстановить связь с орбитальным телескопом "Спектр-Р" не увенчались успехом, его миссия официально завершена, сообщили в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос" в четверг.

"В начале января КА "Спектр-Р" перестал выходить на связь с Центром управления полетами. Попытки специалистов НПО им. С. А. Лавочкина обеспечить вхождение в связь с КА в рамках работ по программе главного конструктора не увенчались успехом. 30 мая 2019 года состоялось заседание Государственной комиссии по рассмотрению хода летных испытаний космического аппарата (КА) "Спектр-Р". Государственная комиссия, заслушав доклады представителей ракетно-космической отрасли и научного сообщества, приняла решение завершить проект "Спектр-Р", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что изучение массива данных, собранных телескопом, продолжается.

"В конце июня 2019 года будет запущен аппарат "Спектр-РГ", который создаст карту Вселенной, где будут отмечены все крупные скопления галактик. С его помощью ученые всего мира смогут ответить на вопрос - как происходила эволюция галактик. Также продолжаются работы над другими научными аппаратами данной серии - "Спектр-УФ" и "Спектр-М", - отметили в пресс-службе.

Российский космический аппарат "Спектр-Р" утром 10 января текущего года перестал выходить на связь.

Как заявлял "Интерфаксу" советник главы "Роскосмоса" по науке Александр Блошенко, в госкорпорации не считают ситуацию с телескопом форс-мажором.

"Спутник после завершения гарантированного срока работы не стали сводить с орбиты, дали аппарату доработать до конца. Мы не воспринимаем произошедшее как какой-то инцидент или экстренную ситуацию", - отметил он.

В "Роскосмосе" ранее сообщили "Интерфаксу", что гарантийный срок службы аппарата давно истек.

"Спектр-Р" был запущен в 2011 году. Гарантийный срок активного существования истек в 2014 году, после чего космический аппарат продолжил решать целевые задачи", - сказали в пресс-службе.

Научный руководитель проекта "Радиоастрон" Юрий Ковалев сообщил "Интерфаксу", что телескоп выполнил все ключевые научные задачи, стоявшие перед ним.

Аппарат "Спектр-Р" разработан в НПО им. Лавочкина и является космической составляющей международного проекта "Радиоастрон". Цель проекта - проведение фундаментальных астрофизических исследований в радиодиапазоне электромагнитного спектра. Наблюдения проводятся с помощью наземных радиотелескопов (более 40) и орбитальной обсерватории "Спектр-Р".