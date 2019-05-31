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Глава Роспотребнадзора запретила наказывать рестораны за стейки "с кровью"

Она напомнила подчиненным, что закон не запрещает продавать такие блюда

Глава Роспотребнадзора запретила наказывать рестораны за стейки "с кровью"
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Закон не запрещает кафе и ресторанам подавать клиентам не до конца приготовленные блюда из мяса и рыбы, если они делаются как индивидуальный заказ, а продавец соблюдает санитарные требования при закупках сырья. Такие разъяснения дала подчиненным глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Речь идет, в частности, о стейках "с кровью", суши и строганине. Исключение составляют лишь отдельные виды эпидемиологически значимых блюд.

Рекомендации в территориальные органы Роспотребнадзора были разосланы 29 мая. Копия документа есть у "Интерфакаса".

"В предприятиях общественного питания, работающих по индивидуальным заказам, не запрещалось и не запрещено приготовление блюд с указанными заказчиком их свойствами и степени готовности, в том числе блюд, приготовленных из непереработанного продовольственного сырья", - говорится в письме Поповой.

Административные санкции за это применять нельзя, указала она и потребовала учитывать эти разъяснения при проверках.

29 мая бизнес-омбудсмен Борис Титов в докладе президенту попросил официально разрешить продавать стейки с прожаркой rare ("с кровью"), medium rare и medium. Как он отметил, действующие санитарные нормы это запрещают. Представители ресторанного бизнеса ранее говорили журналистам, что Роспотребнадзор на практике рестораны за стейки со средней прожаркой не штрафует, но мог бы это делать в рамках контрольной закупки.

Роспотребнадзор Анна Попова Борис Титов

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