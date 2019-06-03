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Роспотребнадзор изъял более 19 тонн молочной продукции за первый квартал

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Более 19 тонн некачественной молочной продукции и молока изъял Роспотребнадзор по итогам проверок в первом квартале 2019 года, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"По всем фактам выявляемых нарушений Роспотребнадзором приняты предусмотренные законодательством меры, в том числе наложены штрафы на общую сумму свыше 30 миллионов рублей", - отмечается в сообщении на сайте регулятора.

Около 3,5% исследованных проб молочной продукции не соответствует гигиеническим нормативам по содержанию патогенных микроорганизмов и бактерий группы кишечной палочки. Нарушения законодательства в целом фиксировались почти при каждой седьмой проверке, добавили в ведомстве.

Роспотребнадзор

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