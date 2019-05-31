Суд назначил аресты двум из троих участников фотосессии на мемориале "Малая земля"

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В Новороссийске суд привлек к административной ответственности троих местных жителей, которые устроили фотосессию с окровавленным автомобилем у воинского мемориала "Малая земля". Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Организатора съемки и фотографа суд признал виновным в мелком хулиганстве и назначил ему десять суток административного ареста. Женщину-модель получила за мелкое хулиганство двое суток ареста. Владелец машины, которую использовали на съемках, заплатит штраф за нарушения правил дорожного движения.

"За необдуманный поступок граждане извинились, и что оказалось странным, даже возложили цветы к монументу. Как жаль, что люди уже в осознанном возрасте, совершают такие поступки", - отметили в пресс-службе. Там напомнили, что всем участникам съемок больше тридцати лет.

О фотосессии у мемориала, которая прошла 28 мая, ранее сообщила "Наша газета "Новороссийск". Очевидцы сняли съемки на видео и выложили его в интернет. На записи видно, как женщина в сетчатых колготках и битой в руках позировала фотографу рядом с машиной, капот которой был облит красной краской.

Участников съемок затем нашла полиция, отчитались в управлении МВД по Краснодарскому краю. На двоих из них составили протоколы о мелком хулиганстве.

30 мая председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за этой фотосессии.