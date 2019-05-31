Квалификационная коллегия судей Кубани начала проверку по жалобам автоконцернов в ФСБ

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Квалификационная коллегия судей Краснодарского края начала проверку по заявлению российских подразделений мировых автопроизводителей о систематических нарушениях их прав в судах Краснодарского края.

"Квалификационная коллегия судей Краснодарского края рассмотрит факты, изложенные в заявлении, проведет проверку и даст по ним соответствующую оценку", - сообщили агентству "Интерфакс" в коллегии.

В мае российские подразделения автопроизводителей Kia, Hyundai, Mercedes-Benz и Jaguar Land Rover обратились в силовые ведомства с просьбой проверить решения судов Краснодарского края. В частности, речь идет о злоупотреблении правом под прикрытием исков в защиту прав потребителей.

Автопроизводители указывают "на выявленные нарушения по судебным делам с указанием конкретных фактов, просят дать соответствующую правовую оценку этим фактам и принять меры к пресечению противоправной деятельности; считают, что подобные нарушения умаляют авторитет судебной власти, способствуют формированию негативного отношения к суду в обществе".

Коллективное обращение направлено в Совет по противодействию коррупции при президенте РФ, ФСБ, генеральному прокурору РФ и в Высшую квалификационную коллегию судей РФ.